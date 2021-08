Carli Lloyd dijo adiós al futbol estadounidense después de gloriosa carrera

La delantera estadounidense Carli Lloyd se retira después de una carrera condecorada que incluyó un par de títulos de la Copa del Mundo y dos medallas de oro olímpicas, así como una medalla de bronce en los Juegos de Tokio.

La dos veces Jugadora Mundial del Año de la FIFA conocida por su dramático ‘hat-trick’ en la final de la Copa del Mundo de 2015 jugará cuatro partidos amistosos aún no anunciados este otoño con los EE. UU. Y terminará la temporada con su equipo, el Gotham FC. . Ella insinuó durante más de un año que se acercaba al final de su carrera y lo hizo oficial el lunes.

Carli 16 años en el top del fútbol internacional femenil

“A través de todos los goles, los trofeos, las medallas y los campeonatos ganados, de lo que estoy más orgulloso es de haber podido quedarme sin pedir disculpas”, dijo Lloyd, cuya carrera internacional ha durado unos 16 años.

“Mi viaje ha sido duro, pero puedo decir honestamente que me he mantenido fiel a mí mismo, a mis compañeros, a mis entrenadores, a los medios de comunicación y a los aficionados a lo largo de toda mi carrera y de eso es de lo que estoy más orgulloso. Todos ven los momentos de gloria, pero he apreciado el trabajo detrás de escena y la adversidad que he tenido que superar para llegar a esos momentos gloriosos “, mencionó Carli.