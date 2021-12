Se está buscando a la nueva Gloria Trevi.

Conoce las bases del casting para participar.

Carla Estrada está en busca de una nueva estrella. Carla Estrada casting Gloria. En una entrevista exclusiva para Mundo Hispánico Carla Estrada la productora más conocida de telenovelas compartió sobre un nuevo proyecto que se está llevando a cabo, todo para una serie que pronto se podrá disfrutar en familia o si bien prefieren hacerlo de manera individual. La productora reconoció que se ha comprometido con un gran reto el cuál está disfrutando realizar, pero para poder completar la gran misión que tiene pide la ayuda de todos los lectores de Mundo Hispánico que le apoyen con encontrar a la nueva Gloria Trevi para la serie que se estará rodando. Carla Estrada está en busca de la nueva Gloria Trevi y tú puedes ayudar a encontrarla “Necesito que nos ayude toda la gente a ver si alguien se parece a Gloria, si tiene talento, si tiene ganas de estar con nosotros pues porque vamos a iniciar el casting. Es el 14 de diciembre en Univisión, se tienen que inscribir en casting@univisión.net, ahí se pueden inscribir para que los veamos”, comentó durante la entrevista la productora Carla Estrada el casting será desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las instalaciones de Univisión. Comentó que a las personas mayores de edad las podrán ver presencialmente pero quienes se inscriban al casting y sean menores de edad no podrán acudir de manera presencial por ello solicita ciertos requisitos la productora para esas personas: “Por lo tanto nos tienen que mandar su fotografía, que han hecho, porque quisieran participar en la serie Gloria y nosotros posteriormente nos estaremos comunicando con ellos”.

Estos son otros de los requisitos para ser parte de la serie ‘Gloria’ Últimamente en muchas series que se han transmitido buscan el gran empoderamiento femenino, pero en esta ocasión los requisitos son un poco diferentes y abren oportunidad a muchas que aspiran el gran sueño de ser actrices, te damos los detalles sobre lo que la gran productora está solicitando para asistir al casting. “Básicamente no tanto que sepan cantar, que sean entonadas sí porque habrá cosas que tendrán que tocar en el piano y demás pero no es necesario, lo que es necesario es que tengan esa sensibilidad y esa parte histriónica que nosotros necesitamos y obviamente que se parezca a Gloria”, comentó para Mundo Hispánico.

Se están realizado varios casting así que no te quedes sin la oportunidad Los castings ya se han realizado en varias partes de la República mexicana, la productora ha estado reclutando a mujeres en el estado de Monterrey, Guadalajara en la Ciudad de México entre muchos otros estados, compartió que se ha sentido feliz al llevar a cabo semejante proyecto. “Mira, hemos visto a gente muy talentosa hay gente muy talentosa que no se parece a Gloria que las estamos viendo para otros personajes y gente que se parece a Gloria pero no es tan talentosa”, afirmó durante la entrevista y dijo que esa es la razón por la cual el papel estelar aún no está asignado. Archivado como: Carla Estrada casting Gloria.

Carla Estrada relata el como fue que Gloria Trevi accedió a realizar la bioserie. Carla Estrada casting Gloria La productora compartió que no se busca mostrar la parte amarillista en la serie que claro es importante pero ese no será el enfoque principal del nuevo proyecto que está en puerta, “lo que estamos buscando es realmente abrirle los ojos a muchas personas que se den cuenta del problema del abuso sexual, del abuso a la mujer y también al hombre… Pues es un problema mundial no solo en México”. Agregó Carla Estrada. Recalcó que es un tema meramente delicado pero tiene su gran importancia en todo el mundo. “Muchos en el aspecto de Gloria lo vieron y se quedaron callados y lo veían y se daban cuenta como cuando salió en un calendario con puras niñas menores de edad y nadie dijo nada” agregó la productora de la próxima bioserie.

Carla busca abrir los ojos de la sociedad al presentar la bioserie ‘Gloria’ Lo que se busca principalmente es poder quitar la venda de los ojos a la sociedad para impedir que el abuso sexual tanto en mujeres como en hombres no sea normalizado y mucho menos romantizado, ya que en diversas ocasiones las víctimas se culpan a si mismas y justifican al agresor con la típica frase “yo lo/la provoque”. “Sabes que, hay que estar más pendientes, hay que denunciar y hay que ayudar a la gente. La gente que está en esa situación como lo están estas chicas pues lo que menos necesitan es que sean juzgadas, lo que más necesitan es que sean entendidas”, dijo en exclusiva para Mundo Hispánico.

Más que una bioserie se trata de crear conciencia en la sociedad. Carla Estrada casting Gloria Mediante el proyecto que esta llevando la gran productora de telenovelas busca crear una gran conciencia en la sociedad, pues lamentablemente las situaciones de violencia son más frecuentes en todos los sentidos por lo que las personas prefieren pasar por alto algún acto violento o de abuso por miedo a ser agredidos por esa persona. Es por ello que el enfoque de la serie será invitar a las personas proporcionar el apoyo moral a quienes lo necesitan, durante la entrevista manifestó que si se sabe de una amiga, una hermana, una prima o una vecina que esta siendo abusada de cualquier manera no se deben quedar callados sino que deben de mostrar el apoyo a esa persona que en verdad lo está necesitando y esa persona que es violentada se atreva a denunciar. Archivado como: Carla Estrada casting Gloria

Para ir desenlazando la bioserie Carla Estrada estuvo en contacto con gente muy cercana a Gloria Trevi La productora estuvo en contacto con una de las chicas que estuvo en la cárcel con Gloria para recabar información, todo esto con la finalidad de tener el contexto necesario de la bioserie, comentó que estuvo platicando con muchas personas que son allegadas a la cantante. “Entreviste a gente de la familia, gente que la conoce, gente que ha trabajado con ella eh gente que la ha apoyado, fans que también han estado cerca de ella independientemente de muchas obras que hemos visto en televisión, libros en los que vienen los apellidos de las chicas que estuvieron en la casa con ella”, agregó.

Detalla cuales son las razones por las que Carla Estrada admira a la cantante mexicana Como toda persona tiene sus grandes admiradores la productora de telenovelas compartió en exclusiva que es lo que más admira de la interprete mexicana, pues después de decidir realizar su bioserie es más que obvio que aprendió muchas cosas de Gloria durante el tiempo compartido juntas. “La admiro como cantante, como compositora pero a medida en que hemos ido creciendo con las entrevistas pues ha crecido también mi admiración a ella en cuanto a la capacidad que tiene de sensibilidad, de creación y de entrega a lo que hace, ella se entrega con amor a lo que hace”, expresó para los lectores de Mundo Hispánico.

Carla Estrada habla sobre Adela Noriega y sus intentos para lograr hacer que regrese a la pantalla Muchos de los hispanos se han preguntado en que momento es que la estrella Adela Noriega regresará a la pantalla pues fue una de las actrices más querida por muchos, durante la entrevista Carla reveló que ha tratado dos veces el convencerla que regrese, pero no ha tenido éxito por lo que espera tener una respuesta positiva tras su tercer intento. “No lo he logrado en dos ocasiones, no sé si en la tercera lo voy a lograr, por lo pronto dentro de este proyecto Adela no, no queda entonces no la voy a buscar pero definitivamente es una mujer con las que me gustaría volver a trabajar”, compartió en la entrevista que dio en exclusiva para Mundo Hispánico. Archivado como: Carla Estrada casting Gloria.

Para la productora de telenovelas le resulta complicado enfrentarse a las cámaras Reconoció que haya o no redes sociales para ella el enfrentarse ante las cámaras es un completo reto, todo esto debido a que no es algo que le encante ni le guste aunque bien sabe que la vida ha cambiado y ahora las redes sociales tienen gran influencia en el día a día de muchas personas. Considera un enorme reto el uso de las plataformas digitales y también comentó que es bueno estar alerta y tener cuidado porque no todo lo que se lee o se vende a través de estas suelen ser verdad, por lo que comenta que se deben de manejar con gran responsabilidad.

Prepárate y manda tu solicitud para acudir al casting para la nueva bioserie ‘Gloria’ Recuerda que el próximo 14 de diciembre serán los castings en la ciudad de Miami en las instalaciones de Univisión, puedes hacer tu registro en el correo casting@univision.net las audiciones serán de 10 de la mañana a 6 de la tarde, recuerda que si eres mayor de edad debes acudir al lugar citado y en caso de ser menor de edad en el correo debes incluir una fotografía tuya. No te quedes sin la oportunidad y arriésgate, Carla Estrada está en busca de la nueva Gloria y esa puedes ser tú, y si algún lector conoce a una chica que se parezca a Gloria Trevi no dudes en compartirle esta información para que pueda acudir al gran casting. Archivado como: Carla Estrada casting Gloria.