Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fueron las muestras de cariño entre ellos dos, ya que la joven no paraba de repartir tiernos besos en las mejillas de su padre, mientras que él la abrazaba, y es que, a pesar de que son muestras de del gran cariño que existe entre ellos dos, seguidores no lo vieron de esa manera, afirmando que así no se debería de llevar padre e hija.

Fue el pasado 9 de julio cuando el ex presentador mexicano, Arturo Carmona estaba celebrando su cumpleaños número 45 a lado de sus familiares y su hija, Melenie fue una invitada especial, en dicho festejo, la joven, hija también de la cantante Alicia Villareal cantó a un lado de su padre, demostrando una vez más que no solo había heredado la belleza de Alicia, sino también su talento.

“Que comentarios tan más… “. El actor Arturo Carmona explota contra seguidores que lo criticaron por las muestras de cariño con su hija, los cuales afirmaban que ese comportamiento que tenia con ella no era de “padre a hija”, el actor no se queda callado y afirma que son puros comentarios mal intencionados y ‘estúpi….’

A lo que rápidamente el actor, bastante molesto por ese comentario respondió: “Wow, que comentario tan más estúpido, no tiene que responder algo por responder eh, no se sientan obligados eh”, comentó, sin embargo no sería el único comentario que llegaría para el actor , ya que más usuarios pensaron lo mismo.

Ante estas muestras de cariño entre Arturo Carmona y la también hija de Alicia Villareal, muchos seguidores del actor denotaron lo mal que se veían, afirmando que esas muestras de afecto no estaban bien: “Cómo que se ve mal tanto beso y abrazo entre padre e hija, todo tiene limite no es una relación sexual”.

Lamentablemente para el actor, este tipo de comentarios no terminarían ahí, ya que más seguidores “mal pensados” por la situación, seguían afirmando que esos cariños no estaban bien, incluso comentándole al actor que ya debería mejor de conseguirse una novia y dejara ya la obsesión que le tenía a su hija.

Por otra parte, una usuaria incluso hasta afirmó que Arturo Carmona tenía una obsesión muy fuerte por su hija, Melenie Carmona: “También a mi, no sé, me parece como obsesionado con la hija, nada más de ella es su contenido, ya aburre y pues la verdad saca de onda”, a lo que el actor le responde: “No hago mi contenido para ti, para que tu no te aburras”.

Un seguidor le pidió a Arturo Carmona que mejor se buscara una novia, porque ya parecía una obsesión más hacía su hija que un cariño fraternal: “Arturo, sabemos cuánto amas a tu hija, pero se ve una obsesión y una fijación muy rara. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Te hace falta novia, como que no tienes una mujer que presumir”.

“Que bonita relación padre e hija, sería súper que los papás demostraran así el amor por sus hijos, felicidades para ambos”, “Yo pienso que el amor de un padre lo demuestra a una hija con besos y abrazos y no tiene nada de malo, al contrario, es lo más bello y puro que existe. Arturo es un gran papá y muy guapo”, “Bonita relación entre padre e hija, no haga caso a malos comentarios”, “Que bonita relación entre padre e hija, lo más bello un amor tan puro” fueron uno de los tantos comentarios que recibió el actor. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

“Fue un día cansado para mí, me quedé dormida muy rápido, tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tome la pen…. decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas”, cuenta Melenie, hija del también actor Arturo Carmona.

“Me hiciste sentir como si tuviera la culpa”

“Me hiciste sentir como si fue mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de “Chin…quedito” todas las navidades porque hasta la fecha mi abuela no sabe. Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente ME LO IMAGINÉ”.

“Y lo mismo de siempre, ¿Es que por qué no te moviste?, ¿Por qué no gritaste?, ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo?”, se cuestionó la hija de Alicia Villarreal. “Pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa, quedé totalmente paralizada, no podía creer

que tú que eras como mi hermano mayor tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos”, agrega la joven.