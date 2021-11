Estamos en la estación para flexionar tus músculos filantrópicos de caridad. Tiempo de regalos y convivencia familiar que es probable tironee de las fibras de tu corazón y tengas ganas de compartir tu alegría con los menos afortunados. Y ¿por qué no? Te sentirás mejor dando una donación a instituciones de beneficencia que harán una diferencia en las vidas de otros. Las organizaciones benéficas saben que esta es la época del año perfecta para las donaciones. desde ahora hasta año nuevo hay más donaciones que en cualquier otro momento.

El problema no es dar, entonces, sino seleccionar una obra de caridad. “Medir y evaluar organizaciones de caridad es difícil y requiere mucho tiempo”, dice Ken Stern, ex CEO de NPR. Si no estás segura de la legitimidad de una organización de caridad, échale un vistazo primero a Charity Watch o Charity Navigator. Para ayudar a reducir tus opciones, aquí tienes 14 organizaciones fabulosas que pueden utilizar tus donaciones esta temporada de fiestas.

1. Charity Water

Charity Water lleva agua potable limpia y segura a las personas en los países en desarrollo. El agua potable es, a menudo, el recurso faltante principal de comunidades enteras y remotos pueblos alrededor del mundo.

2. Casa de Ronald McDonald es una buena caridad

Esta red mundial organiza viviendas temporales y otros recursos para los niños enfermos y sus familias. Ronald McDonald House está bien estructurada, tiene largo alcance y realmente busca hacer mejor la vida de niños enfermos.