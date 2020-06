Cargos policías Floyd. Los otros tres policías involucrados en el asesinato de George Floyd han sido acusados de ayudar e incitar al asesinato, y Derek Chauvin, el policía que se arrodilló en el cuello de Floyd, ha elevado su cargo de asesinato en tercer grado a un cargo de asesinato en segundo grado, según reportan varias fuentes en Minnesota.

Thomas Lane, J.A. Kueng y Tou Thao estuvieron presentes cuando Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd en Minneapolis el lunes 24 de mayo, durante ocho minutos y 46 segundos.

Este miércoles la senadora de Minnesota Amy Klobuchar tuiteó que los otros tres policías habían sido acusados, pero no reveló cuáles eran los cargos, según reportó el Daily Mail.

Ella dijo que el cargo de Chauvin había aumentado de asesinato de tercer grado a asesinato de segundo grado, lo que alega que mató intencionalmente a Floyd sin premeditación, y eleva la sentencia máxima que enfrenta de 25 años tras las rejas a 40 años.

“El fiscal general de Minnesota Keith Ellison está aumentando los cargos contra Derek Chauvin a segundo grado en el asesinato de George Floyd y también está acusando a otros 3 oficiales. Este es otro paso importante para la justicia”, tuiteó la senadora demócrata.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 3, 2020