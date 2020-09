No habrá cargos contra ex oficiales de policía de Tucson que estaban ‘bajo la lupa’ de la fiscalía por una muerte bajo custodia

Barbara LaWall, fiscal del Condado de Pima, indicó en un comunicado que determinaron "que no hay pruebas suficientes"

Los oficiales involucrados fueron identificados como Jonathan Jackson, Samuel Routledge y Ryan Starbuck, quienes presentaron su renuncia al Departamento de Policía tras el incidente

La Oficina del Fiscal del Condado de Pima, en Arizona, informó que no había pruebas suficientes en contra de tres ex oficiales por la muerte de un hombre hispano mientras se encontraba bajo su custodia. Por este motivo, no presentarán cargos en contra de los agentes, informó Tucson.com.

Barbara LaWall, fiscal del Condado de Pima, indicó en un comunicado que determinaron “que no hay pruebas suficientes para acusar a los agentes de un delito”.

El pasado 21 de abril, Carlos Adrian Ingram-Lopez, de 27 años, murió en el piso del garaje en casa de su abuela. La señora había llamado al 911 porque su nieto corría desnudo y mostraba un comportamiento errático. La policía trató de controlarlo y lo inmovilizó con esposas boca abajo. “No puedo respirar”, se quejó el sujeto, según se ve en las imágenes corporales de los oficiales de policía.

Según una carta de la fiscalía a Chris Magnus, jefe de policía, hubo un cuarto oficial involucrado, Jerin Stoor, quien se mantiene activo y quien habría sujetado por las piernas de Ingram-López cuando lo inmovilizaron.

En un principio, la oficina de LaWall consideró cargos por asalto, encarcelamiento ilegal y homicidio imprudente u homicidio negligente, pues se supone que deben colocar a los detenidos en el suelo esposados ​​de lado, según políticas del departamento de policía. Los agentes rompieron la regla.

El caso ha llamado la atención. En principio, por su similitud con la muerte de George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial. También porque la policía notificó muy tarde la situación al ayuntamiento. Las imágenes corporales del arresto fueron publicadas dos meses después de que ocurrió.