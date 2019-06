Cargadores de celular: Qué hacer y qué no hacer si te quedas sin batería

Página

Conoce las nuevas opciones de cargadores inalámbricos ¡y ya no te enredes en tanto cable!

¿Necesitas cargar tu cel y no tienes tu cargador? ¿Qué tal improvisar usando una manzana? ¡A que si funciona!

Aunque necesites mucho revivir tu celular NUNCA, nunca, cargues el tuyo en estos lugares.

En esta era digital el celular ha pasado a ser “el mejor amigo del hombre” y es que aunque suene exagerado, la realidad es que nos soluciona muchas cosas. Desde cosas básicas como enviar un mensaje, como enviar documentos de trabajo, realizar videollamadas o inclusive cobrar pagos con un adaptador para tarjetas. Hoy nuestro celular nos resulta una compañía imprescindible a donde sea que nos dirijamos, es por eso que no debemos salir sin nuestros cargadores de celular.

También es una realidad que ante tanto uso puede llegar el mediodía y nuestro cel ya se encuentra descargado ¿te ha pasado? Si te encuentras en la oficina o en casa no hay mayor problema, tomas tu cargador ¡y voíla!

¿Pero qué sucede cuando te encuentras en medio de una reunión importante y no tienes tu cargador a la mano? O peor aún, te encuentras de viaje y tienes ante un paisaje maravilloso que captar pero tu pantalla dice batería baja y es cuestión de minutos que se apague… Para que en esos momentos no cunda el pánico te compartimos las mejores opciones de cargadores y también algunas alternativas en caso de no tener uno cerca.