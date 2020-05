La rapera no deja nada a la imaginación en una foto que compartió en Instagram

Cardi B se pone tanguita verde para enseñar sus tatuajes, pero algo le sale mal

“¿Y es necesario mostrar tanto?”, preguntan usuarios

Cardi B y su foto casi desnuda. En una pose de lo más descarada, la rapera Cardi B no deja nada a la imaginación y se pone tanguita verde para enseñar sus tatuajes, pero algo le sale mal. La critican por siempre enseñar su cuerpo.

Con más de 6 millones de likes, esta fotografía se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Cardi B, pero fue en la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca donde los usuarios no le perdonaron su descaro.

“Y ahí está @iamcardib con su tatuaje terminado, ¿te lo harías?”, se puede leer en el texto que acompaña esta publicación, la cual rebasa hasta el momento los 15 mil likes y más de mil comentarios.

Una persona de plano no se guardó nada y preguntó: “Bueno, ¿esta no tiene papá, hermanos, familia? ¿No le da pena hacer este tipo de poses y fotografías?”, lo que provocó respuestas de todo tipo:

“Es lo más vulgar y corriente que hay”, “Ella fue mesera, ¿qué más puedes esperar?”, “Ya no hay principio ni pudor”, “Si bailaba antes en un gogo, que era peor que esta pose”, “Ella no es ejemplo para el mundo”.

Por otra parte, una internauta preguntó: “¿Y es necesario mostrar tanto? Perdón por lo anticuada”, y varias personas le respondieron: “Estoy en tu misma opinión, me considero anticuada y recatada”, “Ella tiene que mostrar para poder vender su cuerpo al mejor postor, no le importa la familia ni los hijos, lo que le interesa es la plata”, “Por estas cosas, es lo que estamos viviendo, no respetar nuestro cuerpo”, “Lamentablemente, muchas no se valoran y ellas mismas pisan su dignidad”.

Con más de 65 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la rapera Cardi B. que en esta ocasión se puso tanguita verde para enseñar sus tatuajes, nació el 11 de octubre de 1992 en El Bronx, Nueva York, en los Estados Unidos.

A los 19 años, trabajó como striper, por lo que se sometió a varias cirugías plásticas y así conseguir un mayor número de propinas. En 2013, comenzó a ganar popularidad en redes sociales, y dos años más tarde, alcanzó la fama al ser la protagonista de la sexta temporada de un reality show llamado Love & Hip Hop: New York.

Su carrera en el mundo de la música comenzó en el 2017, haciendo su début en junio con el tema Bodak Yellow. Después vendrían más sencillos hasta que en el 2018 lanzó su primer álbum, Invasion of Privacy, de donde se desprende el tema I like it, junto a los reggaetoneros Bad Bunny y J Balvin.

A pesar de estar casada desde el 2017 con el rapero Offset, con quien tiene una hija, la rapera Cardi B siempre ha sido asociada con una imagen sexy, la cual divide opiniones entre el público, pues así como hay quienes la halagan por su espectacular belleza, hay otros que la critican y la cuestionan si es necesario hacer esto cada que tiene oportunidad.