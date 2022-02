Cardi B ignora a Jennifer Lopez en el Super Bowl y le llueven críticas

Cardi B es tachada como “mala” por supuestamente haber ignorado a JLO.

Critican a Cardi B por no hacerle caso a Jennifer Lopez

El ex de Jlo, Álex Rodríguez también asistió al Super Bowl ¿Hubo acercamiento?

Cardi B ignora Jennifer López: El día de ayer, se vivieron momentos espectaculares en el evento del año, en donde se vivió el medio tiempo con grandes figuras reconocidas del Hip Hop, entre ellos Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg junto con Kendrick Lamar y Mary J. Blige, quienes conquistaron el Super Bowl LVI.

Entre el público se dejaron ver muchas celebridades quienes fueron a disfrutar del partido y del show, en esta ocasión, una historia de la rapera Cardi B se hizo viral, en donde sale junto a su pareja, y atrás de ella, Jennifer Lopez, el detalle es que pasó un momento incómodo entre ambas…

Cardi B ignoró a Jennifer Lopez

En un video que difundió el portal Chisme No Like, se comparten imágenes de ambas cantantes, en donde, Cardi B está grabándose y luego gira su celular para grabar a su esposo, pero atrás se encontraba Lopez, ésta ultima creyó que la rapera la grabaría, pero Cardi B dejó pasar desapercibido el momento y Jlo quedó completamente ignorada.

Muchos usuarios opinan que tal vez la intérprete de “WAP” decidió ignorar a La Diva de Bronx, mientras que otras personas opinan que no lo hizo con la intención de ignorarla, si no que no se habría dado cuenta de que la intérprete de On the Floor estaba justo detrás de ella.