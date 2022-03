“Lamentamos informarles que por motivos de salud y prevención, Cardenales de Nuevo León no se presentará en los días 11 de marzo en el Fallon Event Center de Lynwood, CA, y 12 de marzo en el capos Event Center en Monterey, CA. Nuestra prioridad es la salud y bienestar de cada uno de los integrantes del grupo, por tal motivo, les pedimos una disculpa y agradecemos infinitamente su comprensión”.

“Pronta recuperación, queremos Cardenales para rato”, “Hace dos semanas lo vi en Pala Casino y me topé a su hijo y le pregunté de su papá. Dijo que andaba poco enfermo y cansado y sí, porque no duró en el show, al último se fue y los dejó cantando solos. Ojalá pronto se recupere”, se puede leer en algunos comentarios.

No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales reaccionaran a esta noticia y expresaran su preocupación por el estado de salud de Césareo Sánchez, mejor conocido como don Chayo, y quien es vocalista de Cardenales de Nuevo León, que en este 2022 están festejando sus 40 años de fundación.

“Cada chango a su mecate”

Si se trata de hablar de su concierto, Los Invasores… y Cardenales de Nuevo León son materia dispuesta, pero las dos agrupaciones evitaron opinar de temas vinculados con demandas y situaciones escandalosas de sus ex compañeros. En el caso de Javier Ríos, fue cuestionado si la conducta inapropiada que se le ha visto a Lalo Mora la tenía cuando cantaban juntos, pues en ese tiempo aún no existían redes sociales para ventilar los hechos. El acordeonista prefirió no opinar al respecto.

Su compañero Javier Benavides, animador de Invasores, salió al quite para decir que ellos no tienen por qué hablar de otras agrupaciones: “Nosotros, Invasores, vamos a trabajar, a hacer discos, a preparar el ensayo que tendremos el jueves y ya si alguien actúa bien, qué bueno, y quien actúe mal, ya cada quien… Como dicen en el rancho: cada chango a su mecate, no sabemos lo que le pase a otros compañeros”, expresó Benavides.