Abogada de Emma Coronel confiesan que está nerviosa desde que está en la cárcel

Además hay incertidumbre porque se desconoce cuánto tiempo estará en prisión

La esposa del ‘Chapo’ Guzmán no puede ver a sus gemelas

Del glamour a la incertidumbre, encerrada y nerviosa, así es ahora la vida para la modelo Emma Coronel, esposa del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, luego de llevar varias horas en la cárcel, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Infobae.

Fue el pasado 22 de febrero que se dio a conocer su detención en Virginia, bajo acusaciones de narcotráfico, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La escultural mujer fue arrestada el pasado lunes en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia y hasta entonces ha permanecido bajo extrema vigilancia.

Desde entonces sus defensores Mariel Colón Miró y Jeffrey Lichtman, no han parado en sus labores para poder establecer un plan que le permita mejores resultados.

Sin embargo, el estado de ánimo de Emma Coronel no es el más óptimo, ya que se ha sentido nerviosa y en la incertidumbre desde la cárcel.

En entrevista para Infobae, Colón Miró, confesó lo que ha hablado con ella y cómo se siente durante el encierro: “Ya me comuniqué con ella. La noté un poco nerviosa, porque es una situación difícil, está en una cárcel, que no es una situación ideal para cualquier persona estar en la cárcel, no es placentero”.

Y no es para menos, ya que la esposa del ‘Chapo’ Guzmán no sabe cuánto tiempo pasará en prisión, además que no puede ver a sus gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe.

Es precisamente ene este tema que la abogada habló sobre la custodia de las hijas, pero de manera muy escueta: “Las hijas obviamente también tienen familiares en México, así que eso es un tema aparte”

Sobre si el capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ya conoce de la situación de su esposa Emma Coronel que está nerviosa y en la cárcel, la defensora dijo: “Mi cliente, el señor Guzmán, la verdad que no he tenido oportunidad de hablar con él, así que desconozco si ya sabe o no”.