En el momento de su muerte, la mujer ya estaba separada de su esposo, acotó previamente CBS2 . “Es posible que él (su novio) se haya quedado con ellos de vez en cuando”, comentó Moselle. “Todavía hay mucha información en este caso que no vamos a discutir”.

El auto de Virginia Cantero no estaba, pero después fue recuperado en la división noreste del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a varias millas de su casa. La policía indicó que Balsells era el novio de Virginia Cantero, con quien había estado saliendo durante varios meses.

Está programado que sea procesado este martes. No quedó claro de inmediato si había contratado a un abogado para que comentara en su nombre, acotó People en su reporte sobre la captura y acusación del novio de Virginia Cantero.

Virginia Cantero era una gran madre que ayudaba a todos

Previamente, Soto describió a su hermana como una madre dedicada quien “amaba a sus hijos” y ayudaba a “cualquiera”, reseñó NBC4. Por su parte, Estashia McGinnis, amiga de toda la vida, le dijo a ese medio que Virginia Cantero la ayudó cuando estaba pasando por una mala racha.

“Ella me alimentó, me vistió. Nunca me cobró nada. Cuando cocinaba, se aseguraba de que yo también tuviese un plato”, agregó McGinnis. A pesar de la captura del novio, las autoridades instan a cualquier persona con información sobre la muerte de Virginia Cantero a que se comuniquen con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 818-374-9550, o si desean permanecer en el anonimato que llamen a L.A. Regional Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477).