Las autoridades del estado de Georgia informaron que capturaron a un recluso hispano que había sido liberado “por error” de una prisión estatal mientras cumplía cadena perpetua tras una condena por violación de menores, reporta AP.

El Departamento de Correcciones de Georgia dijo en un sus redes sociales que las autoridades detuvieron a Tony Maycon Muñoz-Méndez el miércoles por la noche en Fort Thomas, en el estado de Kentucky, al norte de Georgia.

Varias agencias estatales y federales participaron en la captura del hispano, entre ellas el departamento de correcciones, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios correccionales no dijeron cómo rastrearon a Muñoz-Méndez, de 31 años, hasta Kentucky, pero prometieron más detalles tan pronto como estuvieran disponibles.

Muñoz-Méndez salió el pasado viernes de la prisión estatal de Rogers en Reidsville, en el condado de Tattnall, al sureste de Georgia. Según los registros de la prisión, fue condenado por violación y abuso sexual infantil agravado en el condado de Gwinnett, en el área metropolitana de Atlanta.

