Un hombre de Texas quien presuntamente fue grabado en cámara cuando estaba con un tigre de Bengala fuera de su casa fue detenido el lunes por la noche, informó la policía citada por el diario New York Post .

Citando a la policía, el diario New York Post también mencionó que la base de datos mostró que el hispano había salido bajo fianza al pagar 250,000 dólares por un cargo de asesinato presentado en noviembre.

Sin embargo, los tigres no están permitidos dentro de los límites de la ciudad de Houston, explicó la policía de acuerdo con el informe de Efe, a menos de que quien esté a cargo del felino tenga licencia para tener animales exóticos.

De acuerdo con el comandante Ron Borza, el hispano aparentemente también tenía dos monos en la casa, algo que no es ilegal en Houston si el animal pesa menos de 30 libras (13,5 kilogramos).

No se deben tener estos animales

Efe mencionó que el comandante Ron Borza subrayó que los residentes no deberían tener estos animales en sus casas porque pueden ser impredecibles. No obstante, no se aclaró si Victor Hugo Cuevas enfrentará cargos por poseer el tigre.

“Si ese tigre hubiera hecho algún daño ayer (domingo), estoy seguro de que uno de estos ciudadanos le habría disparado. Tenemos muchos vecinos aquí con armas y no queremos ver eso”, indicó el comandante. “No es culpa del animal. Es culpa del criador. Es inaceptable”.