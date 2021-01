Captan al expresidente Bill Clinton ‘durmiéndose’ en la inauguración de Biden

Durante el primer discurso de Biden como presidente de EEUU, Bill Clinton fue captado ‘durmiéndose’

Desde la escalinata del Capitolio, Biden acompañado por expresidentes y legisladores se convirtió en el presidente de los Estados Unidos

En plena inauguración del ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente Bill Clinton objeto de burlas por algunos usuarios de redes sociales.

En Twitter, diversos videos e imágenes muestran al exmandatario demócrata ‘durmiendo’ durante el primer discurso de Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos.

Los diversos videos fueron acompañados de una serie de ‘burlas’ y comentarios que evidenciaron al expresidente Bill Clinton por estar ‘durmiéndose’ durante el discurso.

“En su defensa, tuvo que levantarse muy temprano hoy”, “solo estaba descansando sus ojos”, “se acabó su batería”. Hubo quienes de forma sarcástica comentaron “sólo estaba rezando”. Para ver el video dé clic aquí.

Inauguración de Joe Biden

Todos los expresidentes de Estados Unidos que fueron invitados a la inauguración del presidente electo Joe Biden arribaron al Capitolio donde se desarrolla la ceremonia.

George W. Bush y su esposa Laura fueron los primeros en arribar, varias horas antes de la ceremonia de investidura. Poco después arribaron Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton, en caravanas por separado, revelo The Associated Press.

El presidente Joe Biden llamó a los estadounidenses a superar sus divisiones al declarar en su primer discurso que “sin unidad, no hay paz”. Biden juró durante su discurso inaugural que sería honesto con el país a medida que enfrenta las dificultades, ya que los líderes, dijo, tienen la obligación de “defender la verdad y derrotar las mentiras”, de acuerdo con The Associated Press.