El toque de queda estaba en vigor hasta las 5.00 de la mañana, hora local, del 22 de mayo, según el Departamento de Policía de Long Branch, citado por The Sun. En un comunicado donde se anunció el toque de queda, la policía citó “preocupaciones de seguridad pública” al manifestar que a “todas las personas se les prohibió usar, estar de pie, sentarse, viajar o estar presente en cualquier calle pública o en cualquier lugar público”.

En Long Branch, Nueva Jersey, se decretó un toque de queda de emergencia después de que se produjeran peleas y la policía se viera obligada a disolver la multitud. Imágenes publicadas en redes sociales muestran escenas salvajes en la fiesta emergente frente a la playa en un día sofocante que batió récords de calor en todo Estados Unidos, reseñó The Sun el domingo.

“Los no residentes deben abandonar la zona”, ordenó la policía

La Oficina del Sheriff del Condado de Monmouth publicó su propia declaración a través de Twitter después de que se registrase un “evento a gran escala” al ordenar: “los no residentes deben abandonar la zona”. A pesar del caos y de la presencia policial para dispersar las aglomeraciones, The Sun indicó que no se había informado de ningún herido.

El periódico detalló que se observó una gran presencia policial en la zona, donde muchos agentes vestían equipos de alta resistencia. Al parecer, se estaba celebrando una gran fiesta en la playa de Long Branch y en Pier Village en las horas previas a la aplicación del toque de queda.