La policía del estado de Massachusetts estaba investigando si las dos víctimas intentaban de detener al atacante cuando las mató. Dos personas en otro vehículo resultaron heridas en el accidente y estaban siendo atendidas en el hospital, según el informe. No está claro si el sospechoso estaba relacionado con la empresa de limpieza de tuberías y desagües que era propietaria del camión, o si estaba apuntando a las víctimas, según el informe.

Caos en Massachusetts: “Mi mente se quedó en blanco”

“Siento que mi mente se quedó en blanco. Todo lo que estaba tratando de hacer era llevar a mi mamá a un lugar seguro porque los disparos realmente me asustaban. Se sabe que Winthrop es una ciudad muy segura. No pasan muchas cosas como estas por aquí, así que me asusté un poco”.

El testigo Robert Harrington dio una declaración detallada a la estación sobre el incidente. “Se bajó de la camioneta, saltó la valla. No tenía zapatos puestos, parecía que no los tenía. No sé si estaba desorientado o algo así. Y luego comenzó a caminar casualmente por la calle.