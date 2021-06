A once días del fatídico accidente, el cantante rindió un emotivo homenaje a Alexa, en donde además de dedicarle unas desgarradoras palabras también deseó que su novia volara alto. “Vuela tan alto, no te detengas”, escribió el Pantera, al tiempo que dejaba volar palomas blancas en compañía de amigos.

En otra fotografía con un fondo negro, el cantante escribió: “estar con vida no significa estar vivo”. El cantante, junto con otras tres personas que no han sido identificadas, resultó herido en el accidente automovilístico.

Medios locales aseguran que la novia del cantante Pantera de Culiacán, quien presuntamente iba de copiloto , murió luego de quedar atrapada entre el vehículo BMW y el camión. Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente ni sobre la identidad de las víctimas, medios locales presumen que la causa del accidente fue exceso de velocidad.

Asesinato del Pirata de Culiacán

¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo mataron? Son muchas las versiones sobre la muerte de ‘El Pirata de Cualiacán’; pero después de tres años, el youtuber “HotSpanish”, que se encontraba en el lugar de los hechos, rompe el silencio para contar lo que se vivió en ese momento.

En principio, explicó que la conexión con Lagunas se debió a sus similitudes creativas. “Con ‘Pirata’ fue así de que… pues me dijo un wey: ‘va a estar por acá’. Alguien me contactó con él. Me dijo que iba a estar por acá, que si hacíamos unos videos, un documental. Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo.