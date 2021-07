Fue a través de un video posteado por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa en donde pudimos observar al cantante de 24 años, Ovi lanzando dólares desde su balcón en un edificio en Miami Florida. Sin embargo las reacciones no fueron las que él esperaba, ya que no lo bajaron de ridículo en redes sociales.

Seguidores reaccionan a Ovi lanzando un fajo de dólares desde su balcón

Diversos usuarios comenzaron a llegar a este clip, y las opiniones se dividieron por completo, ya que algunos seguidores de Suelta la sopa se vieron bastante ofendidos por el acto del joven de 24 años, mientras que otros argumentaron que era su dinero y que él podría hacer lo que gustara con su dinero.

Una seguidora escribió: “Que baje y se las de en la mano, que la gente no se tenga que humillar, que es esa estupidez”, a lo que otra chica responde: “Son ignorantes de nacimiento, yo ni se quien es él, y no me interesa saber quien es la verdad, hacen eso solo para hacer show, y es ridículo lo que hacen”, “Lo mismo pensé, que humillación, mente corta de ciertas personas”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video de Ovi lanzando dólares por su balcón.