“Es con el mayor pesar que les informamos del fallecimiento de nuestra hermana, Traci. No hace falta decir que era una luz brillante, una hija maravillosa, una hermana increíble, una madre amorosa, esposa, abuela y una artista respetada. La vamos a extrañar mucho”, expresó Toni Braxton en sus redes sociales .

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Un-break my heart, canción de gran fama en la década de los noventa, compartió esta triste noticia con una imagen en blanco y negro en la que aparece acompañada de las demás integrantes de la Familia Braxton. Descanse en paz.

Traci Renee Braxton nació el 2 de abril de 1971 en Severn, Maryland, en los Estados Unidos. Debutó como cantante en octubre del 2014 con el disco Crash & Burn, de donde se desprendió el sencillo Last call, el cual alcanzó el puesto número 16 en el R&B para adultos de Estados Unidos. Sus hermanas son Toni, Towanda, Tamar y Trina.

La cantante Betty Davis, ícono del funk, muere a los 77 años

Betty Davis, la legendaria cantante de funk y exesposa de Miles Davis, murió a la edad de 77 años según la revista Rolling Stone. Su fallecimiento fue confirmado al medio por la amiga cercana de la artista, Danielle Maggio. La directora de comunicaciones del condado de Allegheny, Pensilvania, Amie Downs, dijo que Davis murió por causas naturales.

Betty y Miles se conocieron en 1968, pero su relación profesional y personal se desvaneció rápidamente. Davis trabajó como modelo en Londres y grabó música a principios de la década de 1970. Pero años más tarde, en 1973, lanzó su primer disco homónimo. Sus dos siguientes álbumes, They say I’m different y Nasty gal, fueron lanzados en 1974 y 1975, respectivamente.