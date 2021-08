Hasta la eternidad

El mensaje de despedida para el cantante no podía dejar de incluir a sus familiares, especialmente a su esposa e hijo, así como “a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil”. Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar.

“Qué dolor. Mi abrazo inmenso a toda la familia”, “No. no y no. No lo voy a aceptar jamás”, “No puedo creer. Estoy en shock”, “Qué triste noticia, saludamos a su familia en este momento tan difícil”, “Vos me estas jod… No lo puedo creer”, “Parte de mi adolescencia se va con él”.