Al notar que algo no andaba bien, y percibir un aroma muy diferente al acostumbrado, la esposa del cantante mexicano se negó a darle un beso y en reiteradas ocasiones le pidió que se alejara porque huele muy raro, además de no poder disimular su asco (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

¡Con justa razón! El cantante mexicano Erik Roberto, integrante de El Charro y la Mayrita y quien ofendió a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos, provocó el enojo de su esposa y ya no lo quiere besar porque le da asco.

“Que ridículo, con tal de llamar la atención son capaces hasta de…”, “No halla la manera de llamar la atención”, “Con justa razón no quiere darte un besito”, “Eso es sucio, cálmate”, “No, eso sí no”, “La Mayris te quiere, pero con ‘tus’ olores, no con los del besuquero caballo ese”.

No pasó mucho tiempo para que seguidores de esta cuenta de Instagram reaccionaran a lo que hizo Erik Roberto, integrante de El Charro y la Mayrita y quien ofendió a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos, para que su esposa ya no quiera besarlo porque le daba asco.

“Cuidado, alguna enfermedad”, “Wow, pobre caballo. Lo que tiene qué hacer por likes”, “Eres puerco”, “Oh, Dios mío, eso es muy desagradable”, “Cochino”, “No dejes que te dé besos así, te pasas, y luego besas a tu esposa e hijos”, “Eso no se hace ni jugando”.

“Marrano”, “Te pasas”, “No mam…”, “Ay, Dios mío, que broma”, se puede leer en algunos comentarios más, mientras que alguien no dudó en darle un consejo a La Mayrita: “Por tu seguridad, mándalo a lavarse la cara siempre antes de besarte”.

Un detalle que pasó desapercibido por muchos fue que la final de este video, el cantante mexicano que ofendió a inmigrantes pareció haberle dado mucha risa lo que acababa de hacer con su caballo, pero no contaba con que su esposa se negara a darle un beso.

El integrante de El Charro y La Mayrita pidió a las personas a las que iba dirigido este mensaje que saquen provecho de la bendición de estar en la potencia número uno del mundo: Estados Unidos. Al darse cuenta de los enemigos que se ganó tras esta declaración, a Erik Roberto no le quedó de otra que pedir perdón al ofender a inmigrantes.

“Yo les diría con todo respeto: regrésense mejor paisanos a su pueblo pulgoso, ¿qué no se dan cuenta que hay miles y millones de personas buenas, trabajadoras y honestas que sueñan con venir a trabajar a este país mientras ustedes desperdician su estancia en esta gran nación?”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar

“En ese video, también comenté y dije: ‘Raza, no seamos tontos, si dejamos nuestro pueblo pulgoso, aprovechemos el tiempo que estamos aquí’, y es ahí donde muchos se sintieron ofendidos”, dijo el cantante mexicano. Ya casi para finalizar, Erik Roberto aclaró que estaba generalizando, además de que no cree que existan ‘pueblos pulgosos’.

“Yo mismo soy del estado de Michoacán, de un pueblo que se llama Santiago Tangamandapio, y la realidad, amigos, no fue mi intención denigrar o sobajar a ningún pueblo. Yo estoy consciente, al igual que usted, que muchos pueblos, no solamente en México, también en Centro y Sudamérica, viven en violencia e injusticias, pero eso no les quita lo hermoso ni a su gente bella que los habita”.