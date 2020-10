Erick Roberto, integrante de El Charro y la Mayrita, sigue dando de qué hablar

El cantante mexicano ofendió a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos

Ahora, hace una inesperada confesión desde el panteón

Sigue sin entender. El cantante mexicano que ofendió a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos, y quien es integrante de El Charro y la Mayrita, ahora hace inesperada confesión desde el panteón y provoca todo tipo de reacciones.

Fue hace apenas unas semanas que Erik Roberto ‘saltó a la fama’ al hacer estas desafortunadas declaraciones que le ganaron un gran número de enemigos, y a pesar de ofrecer disculpas, sigue dando de qué hablar.

Por medio de sus redes sociales, el cantante mexicano que ofendió a inmigrantes compartió un video en el que adelantó lo siguiente: “No esperes que sea demasiado tarde para pedir perdón“.

Con más de 80 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación muestra al integrante de El Charro y la Mayrita desde un panteón cerca de su hogar.

“Aquí en este lugar que yo estoy, la gente que está aquí enterrada, ya no aman, ya no escuchan, ya no pueden perdonar”.

El cantante mexicano que ofendió a inmigrantes compartió que duró dos años sin hablar con su hermano mayor por diferencias que tuvieron y su psicóloga le preguntaba que si hablaba con él.

“Muy macho le dije que no. Ambos somos tóxicos, el uno para el otro, y yo creo que estábamos muy bien así sin hablarnos y ella me dijo que qué pasaría si el día de mañana mi hermano se muriera”.

Erick Roberto confesó que “se le movió el tapete” y se dijo a sí mismo que necesitaba hablar con su hermano, algo que hizo hace unos días.

“Hablamos tan bonito, yo tomé responsabilidad de lo que a mí me tocaba pedir perdón, y para mi sorpresa, él también me dijo: ‘hermano, te amo y perdóname'”.