“Yo en lo personal tengo dos cachazos que me dieron con pistola”, dice Jesús mientras muestra al lente sus lesiones, posteriormente explica las lesiones que sufrieron “Los Catrines”, los cuales son heridas de golpes en el área del rostro. Mendoza explica que eran varios para defenderse, sin embargo llegaron armados y no pudieron hacer mucho.

“La Mayeli le mando ese regalito”, “yo vivo cerca de Tracy y nunca se había escuchado esto acá Dios los cuide y los proteja”, “Lo bueno que están bien y no paso a mayores”, “Pobre chico, que lamentable que pasara por eso”, “Dios santo yo vivo aquí en Tracy, no sabia que se iba a presentar aquí”.

Fue a través de Twitter, que se dio a conocer dicha información: “Yo prefiero estar sola que mal acompañada, no gracias. Ni me lo mencionen… Nada, nada… Escuchen, si ahorita están ustedes yéndose por el tema de Jesús, nada que ver con lo que estoy diciendo, nada que ver mi live con lo de él”, declaró Mayeli a través de su en vivo.

La ex novia del cantante, Mayeli Alonso, se encontraba haciendo un live en su Instagram, en donde estaba tocando temas sobre sus próximos proyectos. Pero los seguidores no tardaron en hacer presente a su ex novio, a lo cual la empresaria no pudo contenerse y explotó:

Mayeli declara “Preferiría que me hablaran de Lupillo”

En dicho live, la empresaria y dueña de ‘Town of Lashes’, continuó reclamándole a su público que dejaran de mencionar a su ex, entre palabras como: “Ya supérenlo chicas, en realidad no quiero ni que me lo anden mencionando… O sea, no me lo mencionen para nada, no quiero nada… Todavía prefiero que me mencionen a Lupillo que a él… no quiero que me lo mencionen, punto”.

Enfurecida, la chica confesó que le mencionaran a Lupillo, todo parece indicar que su experiencia amorosa a lado de Jesús Mendoza no fue bueno, y el desenlace no parece haber terminado de la mejor manera, por supuesto que los comentarios por parte de los fans no se hicieron esperar.