De acuerdo con información de The Sun , un miembro de la familia dijo que el cantante, quien se distinguía por su look de rockero, estaba luchando contra esta terrible enfermedad que ha provocado la muerte de millones de personas en el mundo desde la semana de Acción de Gracias. Descanse en paz.

¡Lamentable noticia! El cantante Jay Jay Phillips, quien saltó a la fama tras participar en el reality show ‘America’s Got Talent’, muere a los 30 años de edad a consecuencia del coronavirus. Cabe destacar que el joven, quien no estaba vacunado, fue encontrado por su madre .

Jay Jay Phillips no estaba vacunado

Reportes de The Sun indican que el cantante Jay Jay Phillips, quien estuvo en dos temporadas del reality ‘America’s Got Talent’, no estaba vacunado contra el coronavirus, pero tenía planeado recibir pronto la vacuna. Lamentablemente, esto no pudo ser posible.

Y por si faltaran más malas noticias, el padre del intérprete, quien vivía con él, actualmente está hospitalizado, también a consecuencia del Covid-19, y conectado a un ventilador. Las condolencias por la muerte del participante de este programa no tardaron en hacerse presentes en redes sociales.