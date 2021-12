No pasó mucho tiempo para que las muestras de cariño se hicieran presentes: “Rezo por ti, Carlos”, “Orando por todos ustedes, pero oraciones especiales por Carlos. Orando por la curación de cada parte de su cuerpo”, “Enviándole mucho amor y esperanza y rezando como ustedes por una rápida recuperación”.

“Ha sido un momento un poquito difícil. De repente uno recibe unas cartas de una persona muy fuertes, con amenazas de muerte a mí, a mi familia y amigos. Tuve el juicio hace poco, nos han dado la razón: no se puede acercar a mí y ya ha pasado (lo peor). Lo fuerte es que la señora tiene 72 años, tiene esquizofrenia bipolar, y bueno, qué se le va a hacer”, declaró el barítono y productor.

Por su parte, su ex mujer y ahora amiga, la también cantante Innocence, reconoció que ella también lo pasó mal: “La verdad es que da mucha pena que haya una persona así, que, obviamente, a esta persona hay que tratarla. Su familia tiene que cuidar de esa persona, da miedo; obviamente, asusta, pero estamos aquí para defenderle”, dijo (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: Cantante Carlos Marín, de Il Divo, se encuentra intubado y en coma inducido)

“Alucinas un poco. En estos 17 años que llevo con Il Divo, en la carrera casi 40, la verdad es que nunca me había pasado algo así. De repente yo soy muy cercano a los fans e intento hablar con ellos, de repente recibes cartas, y más esta mujer, que llamó 12 veces al día a la casa discográfica haciéndose pasar por otra persona, quería mi dirección y mi teléfono. Han sido unos meses un poco angustiosos, sobre todo por la familia”, expresó el cantante Carlos Marín, quien actualmente se encuentra intubado y en coma inducido.

La familia también comunicó sus deseos de obtener privacidad ante esos momentos de dolor que estaban atravesando y mencionaron que se sentían sumamente tristes por el deceso del guitarrista. Nesmith perteneció a The Monkees, una reconocida banda que fue creada en respuesta a The Beatles y obtuvo grandes éxitos.

A través de un corto comunicado de prensa, la familia del músico dio a conocer el lamentable acontecimiento que había ocurrido en la mañana de este viernes. De acuerdo con sus palabras, el cantante se encontraba rodeado de su familia cuando se dieron cuenta que había fallecido; hasta el momento, no han dado más información al respecto y sólo pidieron obtener un poco de paz.

¿Fue el único que brilló en The Monkees?

La banda se hizo conocida de 1966 a 1970, año en que deciden separarse. Poco después, decidió formar su propia banda y obtuvo cierto éxito en el medio; Nesmith, destacó en el mundo de la música por su constante lucha con la producción de The Monkees y borrar el estereotipo que deseaban formar de ellos. El cantante, guitarrista y compositor escribió un par de los éxitos de la banda.

Entre sus creaciones están “Mary, Mary”, “Circle Sky”, “Listen to the Band” y “The Girl I Knew Somewhere”, señaló New York Post. El cantante se convirtió en uno de los miembros favoritos de los fanáticos, quienes han resaltado en redes sociales que se encuentran desechos por la pérdida del compositor y señalaron que fue de los únicos músicos que si luchó por la agrupación.