¡Impáctate! Tras ser baleado en un taller mecano resurge video del cantante mexicano Gabriel Soto, mejor conocido como ‘El Tesoro de Sinaloa’, en donde se afirma que el intérprete de narcocorridos predijo su atentado en una de sus canciones más populares: “Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita”.

“118 balazos que ni Dios me los quita”; dice la canción que supuestamente predijo el atentado en contra del cantante

Entre los versos que se pueden leer en el narcocorrido cantando por Gabriel Soto, conocido como ‘El Tesoro de Sinaloa’ viene el siguiente verso; “Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita. Con puro cuerno de chivo, me tiraron cerquita. 118 balazos ni Dios me los quita”.

“Para proteger mi vida, Dios me cobija en sus brazos, al Tesoro no han matado 118 balazos. La virgen de Guadalupe me anda cuidando los pasos”, se escucha otra estrofa de la canción que supuestamente Gabriel predijo su atentado ocurrido el pasado 22 de enero.