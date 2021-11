El joven, quien recientemente había cumplido 20 años, mencionó que uno de sus sueños era hacerse conocido por su talento musical. En redes sociales, solía compartir material donde se le ve cantando y tocando algún instrumento; Zoel Cruz, se ha convertido en un misterio para los internautas quienes no han dudado en expresar su preocupación.

De acuerdo con la información que se presentó, el joven de 20 años, asistió a un evento organizado en un restaurante donde amenizó por un par de horas; al salir, envió un último mensaje diciendo que iba en dirección a su hogar y de ahí, ya no hubo más contacto. El celular de Zoel Cruz, continúa apagado y se tenía sospecha que fue víctima de un secuestro.

“Espero ese apoyo siga durante más años más! Gracias por sus felicitaciones, que siga el cariño! Dios me los bendiga”, escribió el joven a través de Instagram donde mostró a su comunidad de seguidores el cariño que sentía por ellos y sobre todo, el agradecimiento ante los amorosos mensajes que recibía en esos momentos. Archivado como: Cantante desaparecido levanta sospechas

“Esta desaparecido desde hace 2 días, la última vez visto fue en su concierto, me parte el corazón, si alguien fue a ese concierto y sabe algo al respecto, comunicarse con las autoridades”, escribió un internauta a través de los comentarios de respuesta que se lee en la publicación que compartió en la red social de Instagram. Archivado como: Cantante desaparecido levanta sospechas

El cantante desapreció el viernes pasado y según la información que salió a la luz, se retiró del lugar donde había sido la presentación para ir hacia su casa; sus familiares reportaron que dejaron de tener comunicación con el joven, alrededor de las 11 de la noche. En la versión que se difundió, Cruz de León no contestó llamadas ni los mensajes causa que movilizó a sus familiares a buscarlo.

¿Fue un secuestro?

En redes sociales, surgió la versión de que Zoel Cruz fue secuestrado por un comando armado cuando se encontraba en camino hacia su casa después de haber ofrecido el concierto; por tal motivo, la policía se encuentra investigando un probable secuestro pero aún no hay confirmación sobre la posibilidad de esta hipótesis.

Según Prensa Libre, el portavoz del MP dijo que de momento la investigación está a cargo de la fiscalía distrital y no de la Fiscalía contra Secuestros porque no hay exigencia dineraria a cambio de su rescate. Aún siguen esperando que no haya necesidad de incluir a este comando especial, debido a que ha tardado una amenaza con atentar contra la vida de Cruz.