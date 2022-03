Lili Zentina está hospitalizada: Mejor sola que mal acompañada

Con el paso del tiempo, y teniendo bien en claro el éxito al que quería llegar por medio de la música, Lili consolidó ser una cantante de regional mexicano muy querida, pues sus fans no dejan de asistir a sus conciertos y siempre mandarle mensajes de buenas vibras. Con lo que respecta la canción, ella menciona que después de tiempo su marido la volvió a buscar…

Lili ya estaba muy bien sin su compañía, y el hecho de que llegara el hombre “arrepentido”, ella no accedió y decidió arreglárselas sola. “Lo enamorado eso nadie te lo quita, ahora que esas mujeres con las que me engañaste mucho tiempo vengan a besarte esa boquita, que lástima me das, y hasta me causas vergüenza” así lo dijo Lili en “Te cobraron caro los años”, de acuerdo con información de Debate.