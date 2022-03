Querido cantante Brad Martin muere a los 48 años

“TENGO EL CORAZÓN ROTO”. Querido cantante Brad Martin muere a los 48 años y la noticia la revela su gran amigo de la música el también cantante John Ramey. Juntos conformaron el exitoso dúo Martin Ramey que resonó en el mundo del country por cerca de una década.

Este fin de semana, el mundo de la música se vistió de luto por la muerte de Brad Martin, famoso por su canción ‘Before I Knew Better’, de su álbum debut Wings of a Honky-Tonk Angel, lanzado en 2002. El querido cantante sufrió una lesión en el trabajó que complicó su estado de salud.

John Ramey reveló en su cuenta de Facebook la terrible noticia sobre la muerte de su compañero. “No puedo creer que esté diciendo esto… Mi querido amigo y hermano musical Brad Martin falleció esta tarde… Tengo el corazón roto”, escribió Ramey en una publicación.

“¡¡Rock on my brother!!! Fuiste un gran amigo, verdadero talento y fue un honor hacer música contigo!!”, agregó quien fuera su dupla musical por cerca de 10 años después de que firmaran juntos para la disquera Curb Records, según informó este sábado el diario The Sun.