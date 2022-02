Cantante Betty Davis muere: Su salto a la fama

Famosa por su voz áspera, Davis era conocida por cantar éxitos como Get Ready for Betty, It’s My Life, If I’m In Luck I Might Get Picked Up y muchos más. La carrera de Davis abarcó 11 años, entre 1964 y 1975; sin embargo, el impacto de su música se sintió durante décadas. También escribió la canción Uptown (to Harlem) de los Chambers Brothers.

Davis siguió siendo una figura en el género del jazz; sin embargo, recibió una reacción violenta a mediados de los 70 debido a sus letras y estilo de interpretación sexualmente explícitos. Encontró el éxito en Europa, pero se le prohibió actuar en televisión en los EE. UU. debido a su personalidad en el escenario sexualmente agresiva.