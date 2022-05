Marisol comentó que conoció al cantante por un amigo de la familia que trabajaba en la ANDA. Añadió que incluso pudo cantar con él, pero que después de esto comenzó a acosarla. “Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años, era un hombre con arrugas, muy delgado”, dijo la cantante.

Durante esta entrevista en el programa Chisme No Like , la cantante mexicana, explicó que después de haberse presentado en un evento, fue cuando Joan fue a abrazarla, y fue en ese momento cuando supuestamente comenzó a tocarla inapropiadamente. Por lo que asegura ella que le parecía normal todo eso.

“Mi madre me decía que sentía algo en su corazón”

De igual manera, ella menciona que en ese momento no pensó en lo que le estaba haciendo, el conocido como “El Rey del Jaripeo”, pero ella sabía que eso estaba mal. Sin embargo, lo que pudo acabar en algo peor, logró evitarse gracias a que presuntamente su mamá entró al lugar en el que se encontraban.

“Mi madre me decía que sentía algo en su corazón, estaba con el delegado de la ANDA haciendo una papeleta de la cotización, cuando mi mamá toca la puerta y la forza para entrar… hay algo que me avergüenza mucho, yo siento mucha vergüenza, porque mi mamá dijo: ¿Qué está pasando?’, me jaloneó y me dijo unas cosas feas y fuertes, la falda subida, despeinada”, concluyó la joven. Archivado como: Cantante acusa Joan Sebastian acoso sexual. PARA VER EL VIDEO DA CLCIK AQUÍ .