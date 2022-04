A los niños les gustan las historias repetitivas porque son divertidas de escuchar, y a los adultos les gustan porque son divertidas de leer en voz alta. Ambos encontrarán esta versión de una canción tradicional, que incluye a diferentes animales y personas mandados a callar cuando intentan cantar, una lectura profundamente satisfactoria.

Con una estructura similar a la de The Old Lady Who Swallowed a Fly (La vieja que se comió una mosca), la historia empieza con una rana que quiere cantar, seguida de una mosca, una abeja, etc, hasta llegar a la abuela y todo de vuelta. Los textos en español y en inglés en Canta Rana aparecen en grandes letras en negrita acompañadas de ilustraciones artísticas que sumergen a los lectores en la historia y añaden más detalles a medida que se progresa en la lectura.

Lo que ofrece Canta Rana

Está presente la familia en las figuras del niño, la madre, el padre y la abuela, y una gran variedad de animales. La música y letra de la canción en español y en inglés está en la contratapa del libro. Seguro que este se convertirá en uno de los favoritos en muchos hogares. —Crítica de Bianca Elliott, PhD., High School and University Educator