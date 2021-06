En la serie de ‘De Viaje con los Derbez 2’ se sinceró sobre lo que sintió cuando decidieron separarse y Aislinn Derbez fue muy clara en aseverar que Mauricio Ochmann fue quien le pidió el divorcio y a ella no le quedó otro remedio más que aceptarlo y no aferrarse a él…

“Son las 4 PM y apenas me pude bañar porque millones de citas por zoom y mamá”, publicó en una fotografía Aislinn Derbez donde se ve con el cabello mojado, una blusa color melón y ligeramente maquillada con un semblante un tanto cansado, mientras su ex pareja goza de lo lindo con su novia Paulina Burrola.

¿Injusto? Mientras el actor vive su tórrido romance y ya no lo esconde con una serie de historias y fotografías en Instagram con la reina de belleza mexicana, Aislinn Derbez no se da ‘abasto’ con sus actividades y lo confirmó en unas publicaciones en su red social favorita donde incluso aparece ‘El Chicharito’.

“Y mientras yo me atasco con este clara que sí… No puedo parar”, escribió más tarde en dos imágenes donde se aprecia como ya cansada y desaliñada, la hija de Eugenio Derbez disfruta de las galletas y los quesos mientras ve como su hija Kailani juega con Noah arriba de un brincolín.

“Y bueno, ahora toca llevarla (a Kailani) a una fiesta infantil, la neta sí me gustan las fiestas infantiles porque te sientas, los ves jugar, comes pizza, y juegan solos, no hay que entretenerlos”, aseguró Aislinn Derbez con su cabello mojado y el semblante cansado, a punto de irse a la fiesta con su hija.

Mientras Aislinn Derbez cuidaba a su hija, Mauricio Ochmann continúa de viaje por Sonora, con su novia Paulina Burrola a quien le han ‘llovido’ comentarios sobre lo ‘famosa’ que se va a volver por ser pareja del actor, pero no evitaron las comparaciones con la ex de ‘El Chema’.

Ochmann le daba ‘likes’ desde 2019 a las fotos de Paulina Burrola

La revista TvNotas da cuenta de las especulaciones desatadas a raíz de que Mauricio Ochmann confirmó nueva novia: “Mauricio Ochmann ya tiene novia ¿y saben qué? le dio like a la morrita desde septiembre de 2019, pero él se divorció en diciembre de 2020. Y de seguro le dijo a Aislinn ‘es sólo un like’. No se hagan locos, nosotras sabemos que un like no es sólo un like”, se puede leer en el portal.

Los comentarios en las fotografías de la nueva novia de Mauricio Ochmann estallaron en señalamientos: “Yo viendo como le suben los seguidores”, “Terminamos con esto y volvemos con Karla Panini”, “Ya no va a regresar Mauricio con @aislinnderbez te gusto hacerlo suceder @mauochmann ?”, “Está mucho mejor @aislinnderbez”, “Tipo que sus fotos no pasan de 50 comments, y nos enteramos que anda con Mau, puum, “famosa””.