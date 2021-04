El joven continuó explicando que las voces que escuchó ese día eran de vecinos, conocidos y celebridades. Aunque aclaró que no tenía recuerdos de haber cortado a María Soledad Gómez, de 68 años, o de haberla comido.

¿Problemas psiquiátricos?

El joven alega que escuchó voces y que no recuerda los hechos con claridad. “No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Estuve enfermo durante mucho tiempo y me refugié en las drogas”, escribió en una carta Sánchez Gómez.

“Había estado escuchando voces durante mucho tiempo y tenía alucinaciones. Todo esto me llevó a lo peor que me ha pasado en la vida”, comentó en el texto que redactó desde la cárcel y que fue publicado por los medios madrileños, según informó The Sun.