Caníbal choca y descubren aterrador secreto al abrir la cajuela

Como si fuera poco, continuó contando que había consumido carne de ser humano. “En general, me gusta matar gente”, dijo sin complicaciones el caníbal Komarov, según recogió el Diario de NY . El hombre terminó especificando incluso sus gustos, destacando que no le había gustado la lengua de su víctima.

Otro asesinato

Komarov contó que en 2020 asesinó a un hombre de 38 años en San Petersburgo y detalló que había tomado su sangre y comido partes del cuerpo. “Cuando murió le destripé el cuello, probé su sangre y su carne”, dijo sin tapujos en su declaración a las autoridades locales.

“Pero la carne era difícil de cortar, ya que el cuchillo estaba desafilado y no me gustó el sabor de sus venas”, recordó. También dijo que intentó cocinar la lengua de su víctima con mantequilla, aunque el sabor terminó siendo algo que no le resultó agradable. “Lo intenté (comer) pero no me gustó”.