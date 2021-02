Canelo Vs Yildirim: Saúl Álvarez gana tras el tercer round

La pelea se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami

El mexicano se impuso al turco en el round

En una esperada y muy corta pelea, el mexicano Saúl Canelo Álvarez se impuso tras el tercer round al turco Avni Yildirim.

La pelea con la que el mexicano comenzó el 2021 con el pie derecho se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida, ante fuertes medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

El primer round fue para El Canelo con muy poco, pero con mucha energía del popular mexicano.

De acuerdo con la cadena deportiva ESPN, para el segundo round El Canelo castigó con tremendos uppers al rostro de Yildirim, que simplemente no encontraba el modo para dañar al mexicano.

Para el tercer round El Canelo ya era el dominador absoluto del encuentro, al grado que el turco cayó a la lona con un derechazo del mexicano, pero rápidamente se levantó y continuó resistiendo el duro embate del Canelo.

Pero para sorpresa de propios y extraños, al cuarto round Yildirim ya no salió y El Canelo se llevó de manera contundente la pelea.

Según la misma cadena de noticias, el turco no fue oponente y ya no salió para el cuarto episodio. Canelo aceptó un compromiso que no le servía de nada y acabó por demostrar que estaba muy por arriba de su rival.

De esta manera, el mexicano Canelo retiene los títulos mundiales súper medianos de la AMB y CMB.

