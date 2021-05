Más datos del enlace los dio el Instagram de Chamonic3, quien informó que el encargado de la decoración de la fiesta estará a cargo de Jaime y Alfonso, los padrinos de velación será el hermano de “Canelo”, Ricardo Álvarez y su esposa: los padrinos de lazo serán los hermanos de la novia, Ricardo Gómez y su hermano, cuyo nombre no dio, mientras que los testigos serán “Chepo” y Ricardo.

Pero esa no fue la única despedida de soltera que tuvo Fernanda pues anteriormente ya había compartido una con su flamante esposo, Saúl “El Canelo” Álvarez. En las imágenes que se filtraron se puede ver a la feliz pareja compartiendo sus últimos momentos de solteros junto a sus amistades.

Fue en la cuenta de El chisme no duerme donde publicaron este encabezado: “La pre-boda del Canelo y Fernanda comenzó hace unas horas en Punta Mita, lugar favorito de la pareja. Recibieron a los invitados con una pequeña fiesta para darles los detalles de la boda civil”.

“El hotel donde se están quedando los invitados según fue apartado, toda una parte para los invitados del Canelo y su prometida”, fue la publicación realizada en la cuenta de Instagram de El Chisme No Duerme, quien el fin de semana pasado estuvo dando los detalles del enlace del boxeador.

Se espera que el vestido que en está ocasión usará Fernanda Gómez Martínez, modelo, influencer y empresaria, sea de nueva cuenta del talentoso diseñador mexicano, que también la vistió para su enlace civil que se llevó acabo en Punta Mita. No se sabe si usará más de un modelo durante la celebración.

La historia de amor entre “Canelo” y Fernanda

La relación entre Canelo Álvarez y la modelo Fernanda Gómez se ha mantenido en una estabilidad emocional y económica, ya que la fortuna que obtiene el tapatío en cada combate es impresionante, y lo ha sabido aprovechar para pasar un buen rato con su familia viajando por todo el mundo.

A principios de año se había especulado que los mexicanos iban a contraer matrimonio en el mes de febrero, sin embargo esto no pudo ser posible, pero no hay fecha que no se cumpla y la pareja se casó por el civil el pasado sábado 15 de mayo y la boda religiosa será este fin de semana en Guadalajara. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video