Sale a decir la verdad de su pelea más reciente

El boxeador mexicano no cree haber perdido el encuentro

Admitió lo que todos esperaba pero mando fuerte mensaje

Saúl ‘Canelo’ asegura que no perdió la pelea contra Dmitry Bivol. Sin duda alguna el encuentro más reciente de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el ruso Dmitry Bivol marcará un antes y después en la carrera del famoso boxeador mexicano. El pugilista Saúl Álvarez aceptó su derrota, pero él cree que en realidad no perdió ante Dmitry Bivol.

Así rompió el silencio después de perder ante el ruso: “Me siento muy bien, en lo personal no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea, me ganó 4, 5 rounds máximo”, declaró en una rueda de prensa poco después de su derrota, de acuerdo con Agencia Reforma.

Canelo admite la ‘verdad’ de lo que pasó en la pelea

“Los últimos rounds me fatigué un poco, pero me siento bien, hice las cosas como debía hacerlas. Tal vez por el peso no me sentí al 100 por ciento”, dijo el mexicano tras la caía. “Canelo” sumó su segunda derrota de su carrera ante el ruso, quien lo venció por decisión unánime y mantiene el título Semicompleto de la AMB.

“Hay qué pensar qué vamos hacer. Estoy buscando las peleas difíciles, subir de peso, no donde estoy cómodo. Subo de peso para buscar más retos y así es esto, así es el boxeo. Es lo que estoy buscando, la grandeza”, dijo el famoso boxeador mexicano tras el encuentro. Archivado como: Canelo no perdió Bivol