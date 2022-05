¿Le mandó recomendaciones para su próxima pelea?

Uno de los sitios de entretenimiento en Internet que se le han ido ‘con todo’ a Alfredo Adame, desde que sus escándalos se hicieran públicos, es El Deforma, y ahora con la derrota de Saúl Canelo Álvarez, ‘aseguran’ que el actor mexicano le mandó algunas recomendaciones para su probable revancha contra Dmitry Bivol.

“Este chavo no le sabe. No hay que quedarse parado en un solo lugar”, habría dicho el actor, quien no quedó muy conforme con el desempeño del Canelo: “Yo si hubiera sido él, le hubiera aplicado unas patadas de bicicleta al ruso cuando el referee no me viera”. El payaso Platanito también hizo ‘leña del árbol caído’.