¡LO CONFIRMA! Canelo Álvarez se enfrentará contra Golovkin III

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confirmó que su próxima pelea será ante kazajo Gennady Golovkin el 17 de septiembre. Informó Agencia Reforma, que será su tercer combate; “Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre Sede por confirmar”, escribió “Canelo” en redes sociales.

Canelo Álvarez se enfrentará contra Golovkin: Dos días transcurrieron para que se confirmara la próxima pelea a la que se enfrentará el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y es que ya habría comentado mas no confirmado, que estaría subiendo al ring nuevamente para recuperar su legado tras haber perdido contra el ruso Dmitry Bivol.

Canelo Álvarez se enfrentará contra Golovkin: “Antes decía que no era un rival para el”

La mayoría de los fans del boxeador mexicano están apoyando a Canelo para volver a recuperar su legal luego del terrible desenlace que dejó hace unas cuantas semanas ante la pelea con Bivol, además, le hacen llegar mansajes de apoyo; “¡Vamos a recuperar ese trono!”, “¡Con todo menos con miedo!”, “Vamos ‘KING'”…

Un fanático no perdió la oportunidad de defender la posición de tu opositor; “Después de que te cansaste de decir que GGG no era un reto para ti, resulta que ahora con 40 años si lo es. Que payaso eres, si quisieras brindar las peleas que el público pide no le fueras corrido tanto, como ahora le corres a Benavides y otros”. Expresó un seguidor por medio de su cuenta de Instagram. Archivado como: Canelo Álvarez se enfrentará contra Golovkin