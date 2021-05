Cabe recordar que el Canelo Álvarez se convirtió este sábado con su contundente victoria, en el mejor boxeador mexicano de la historia superando a Julio Cesar Chávez, aparte de que se ha ganado el cariño y respeto de cientos de personas que antes no lo querían de igual manera.

Incluso en la grabación donde se aprecia a la tierna abuelita, le manda muchas bendiciones al Canelo, y deseando que no le fueran a golpear mucho, la nieta compartió el video para que llegara hasta el tapatío y le pudiera mandar un saludo por el Día de las madres, haciendo viral el clip.

A través de su cuenta de Twitter el boxeador tapatío recibió una grabación de una anciana de 83 compartido por su nieta, en la cual asegura que la señora siempre se desvela en cada una de sus peleas, y que además siempre le prende el cirio para que no le pase nada malo al mexicano.

y cada vez que pelea le prende el cirio para que no le pase nada malo y gane. Pregunté que quería del día de las madres y dijo que quisiera que el Canelo la felicitara

“ Mi abuelita es la fan #1 del @Canelo y cada vez que pelea le prende el cirio para que no le pase nada malo y gane. Pregunté que quería del día de las madres y dijo que quisiera que el Canelo la felicitara . Pueden ayudarme a hacerlo viral para darle un regalito especial”, agregó la joven.

La nieta de doña Teresita compartió el video en su red social: “@Canelo mi abuela tiene 82 años y es tu fan #1. Siempre se duerme a las 8:00 pm pero cuando tu peleas se queda despierta hasta que termine. Siempre prende el cirio para que no te pase nada malo jaja. Ella quería de regalo del día de las madres un saludo tuyo”.

“Canelo sin duda alguna es un ejemplo a seguir Me quito el sombrero”, “No pues todo un santo bajado del cielo”, “Canelo es un gran ser humano y un gran campeón, generoso a más no poder, es un gran ejemplo a seguir. El si sabe como utilizar su dinero ayudando a los que menos tienen”, “Mi Canelo tiene corazón de oro”.

Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes en la publicación de la respuesta del tapatío, en donde afirman que la humildad sobresale de entre otras personas: “Esos son hombres no payasos”, “Que humildad del @canelo . Aprendan famosos los pies en la tierra y la humildad que tiene este chavo”.

El perfil de red social donde se compartió la publicación del Canelo Álvarez y su probable boda en los próximos días dejo escrito el siguiente encabezado: “Ahora si a tu próximo compromiso. ¡TU BODA EL PRÓXIMO 15 DE MAYO! lo mejor será el repertorio musical de ese día poco a poco les diré. ¡Pues que bueno que no le tocaron la cara! Salió limpio.

A principio de año se había especulado que los mexicanos iban a contraer matrimonio en el mes de febrero, sin embargo esto no pudo ser posible, y en esta ocasión luego de obtener la victoria este sábado frente a Saunders, los rumores indican que el Canelo tendría boda este 15 de mayo, según el Heraldo de México.

“Ya lo van a ver y lo van a saber”

Anteriormente, en una entrevista con el programa matutino Despierta América, el boxeador mexicano de 30 años de edad se le preguntó sobre la supuesta boda que se había especulado que tendría con la joven modelo, quien es la madre de su tercer hija, a lo que el Canelo ya dio respuesta.

“Pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, dijo el campeón, sin asegurar nada, cabe recordar que casi no suele hablar de su vida personal, en esta ocasión lo hizo, pero dejo con la duda a varios medios. Archivado como: Saúl Canelo Álvarez doña Teresita.