Solo faltan unos cuantos días para que Canelo Álvarez suba nuevamente al cuadrilátero

A unos días de su proxima pelea contra el ruso Dmitry Bivol, el boxeador mexicano revela lo que nadie hubiera esperado

“Más que entrevistas, que se aplique a entrenar”, le dicen

Nadie lo hubiera imaginado. Faltan solo unos cuantos días para que Saúl Canelo Álvarez suba nuevamente al cuadrilátero, pero ahora, a unos días de su proxima pelea contra el ruso Dmitry Bivol, el boxeador mexicano revela lo que nadie hubiera esperado y los usuarios no dudan en comentar.

Por si faltara algo más, en días recientes, se compartió un video en las redes sociales del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo donde se ve al pugilista dándole un beso a su esposa, Fernanda Gómez, pero sí algo llamó la atención fue la reacción de la empresaria e influencer, por lo que muchos aseguraron que existen problemas en su matrimonio.

“Yo nunca he estudiado inglés”, reconoce Canelo Álvarez

En un video de corta duración que compartió Ricardo Celis en sus redes sociales, el periodista deportivo dice lo siguiente: “Son pocos los boxeadores hispanos que se aventuran a hacer sus entrevistas en inglés. Para el

Canelo es ‘No problem’, escuchen cómo es que lo hace”. Lo que destacó fue la confesión del boxeador mexicano.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes, pero la verdad es que el estudio no se me da, nunca se me ha dado, la verdad es que siempre practico con mis amigos del golf, estoy jugando con ellos, practico ahí, hablo mucho inglés y ahora si cometo un error o no, pues no importa”.