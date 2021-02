Canelo Álvarez presenta a su nuevo ‘bebé’ y deja a algunos en shock

A pesar de que la publicación se trataba del grandioso Ferrari, varios aprovecharon para extenderle sus palabras de admiración y algunas chicas soltaron también sus piropos.

“El más grande, el campeón canelo orgullo de América”, “Guapisimooooo”, “Mexican king”, “Chuladaaaaa de hombre”, le escribieron al campeón oriundo de Jalisco.

Canelo se prepara para enfrentarse al turco Avni Yildrim el próximo 27 de febrero en Florida.

Saúl “Canelo” Álvarez se une a las donaciones para David Antolín, quien se hizo viral en redes sociales (VIDEO)

Hace algunos días se hizo viral el video David Antolín, un niño de Monterrey que pedía ayuda para poder hacerse un trasplante pulmonar. La historia llegó al boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien fue a visitarlo para ayudarlo en lo que necesite.

Fue a través de la cuenta de Instagram del joven, donde había compartido un video, donde solicitaba la ayuda de los internautas para poder realizarse la cirugía.

“Decidí hacer este video, debido a que hoy no fue un buen día, fue un día normal y me gustaría informarles a todos que volví a recaer, lamentablemente tuve una crisis muy grave el cual mi saturación bajo a 40, tuve un ritmo cardíaco de 170, me tuvieron que hacer una respiración mecánica, me pudieron estabilizar”, dijo David en su primer video solicitando ayuda.

Después agregó: “Se habló con los médicos, dicen que ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar de la manera más rápida, y yo les hablo a ustedes para pedirles de su ayuda, que podemos seguir donando, para que me den mi milagro de vida, no es un momento fácil para todos, y ahí les habla su corazón para que me puedan ayudar compartiendo el video o donando, vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera”.