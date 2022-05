“Espero darles una gran pelea y darles un triunfo”

México es el único país en el que los combates de Álvarez son transmitidos en televisión abierta. En el resto del mundo se debe pagar, vía la plataforma DAZN. Las transmisiones podrán ser vistas por las pantallas de ESPN, TV Azteca y TUDN, siendo solamente uno por TV abierta.

En la ceremonia de pesaje, Canelo ofreció una palabras: "Estoy muy agradecido, la gente estuvo bajo el rayo del sol, me encantaría tomarme una foto con todos. Espero darles una gran pelea y darles un triunfo. No me causa nada el face to face, solo son ganas de ya estar arriba. Voy a comer arroz pasta, le voy a meter a los carbohidratos", dijo el tapatío.