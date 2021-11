Canelo Álvarez hijo: ¿Quiere ser boxeador?

En una de las entrevistas que se realizaron previo a la pelea, se compartió uno de los momentos más especiales entre el pugilista y su hijo menor. El pequeño, le decía a su padre que ‘no había llorado’ (debido a una caída que sufrió) y Saúl se mostró orgullo diciéndole que ‘eso hacían los boxeadores’, pero después le dio una lección al mencionar que no importaba si lloraba y que en algunas ocasiones era necesario.

“Pero, mira, te voy a explicar: hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras, ¿okey? Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ¿okey?, no pasa nada. No importa”, menciona el boxeador al pequeño Saúl. La entrevista se realizó para Showtime Sports y se transmitió por partes. El Canelo, habló de los aspectos más importantes en su vida y de su familia. Archivado como: Canelo Álvarez hijo