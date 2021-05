Canelo Álvarez foto ídolo: “Cuidado, no te vaya a manosear”

En la publicación que realizó el Canelo Álvarez en su perfil de Instagram, donde aparece junto al cantante presumiendo su título supermediano, varios internautas se hicieron presentes en los comentarios para advertir al boxeador que se cuide de las manos largas de Chente.

“Cuidado, no te vaya a manosear”, “aguas con la chichi”, “a ti no te agarró las chiche”, “faltó el agarrón de chichi”, “que no te agarre el pecho”, “cuidado con el manotas”, “cuidado con los manoseos Canelo”, “no te tocó la chichi, no le caes bien”, “aguas con la mano no le vaya agarrar el rifle”, “a ver por qué no le agarras la chichi al Canelo”, “Chente no se animó agarrarle la Chichi al Canelo porque sabe que éste sí lo manda al panteón”, fueron algunos de los comentarios.