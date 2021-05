“Paisano Canelo, ya hace mucho que nos saludamos por última vez en Las Vegas, en una pelea en la cual ganaste, y te quiero desear muchísima suerte y éxito. Yo sé lo mucho que te has preparado, se lo ching… que eres y no necesitas suerte, necesitas disfrutar y mostrar lo que eres, y todos vamos a estar felices de verte luchar por tu país, sigue poniendo el nombre de México muy en alto”, fueron las palabras del Chicharito.

¿Pelea cancelada?

Anteriormente había circulado el rumor sobre que la pelea entre el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders podría ser cancelada ya que el británico no se presentó al careo y pidió cambiar el tamaño del ring, de acuerdo a varios portales informativos como Crónica, o el Gráfico.

Fue el padre del retador, Tommy Saunders quien dio a conocer la información de la posibilidad de que no se realice la pelea, debido a desacuerdos entre ambos púgiles que incluye el tamaño del ring, por lo que reiteró que no lo permitirían. Sin embargo, el papá del británico es duro y no da su brazo a torcer: “El equipo de ‘Canelo’ quiere quitarle las piernas a Joe. Estamos contra todo. No voy a dejar que mi hijo pelee en un ring de 20 pies contra quien se supone que es el rey libra por libra”.