El tapatío ‘presume’ su short de diamantes y confiesa quién se lo dio

El pugilista tapatío, reconoció que no todo ha sido fácil. “Son diamantes Swarovski me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos. Me siento especial”, declaró durante el show All Access.

Incluso el boxeador mexicano ha recibido bastantes críticas por portar unos pantalones de ese tipo, comentarios buenos como malos, fans destacando que tiene merecido ese gusto al portar ese short así como los haters reaccionaron con vibras negativas. Como es de esperarse está causando revuelo en las redes sociales. Archivado como: Canelo Álvarez millones dólares Caleb Plant.