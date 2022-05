Semanas atrás, el Canelo Álvarez había comentado que tenía la intención de que el artista de Grupo Firme fuera el encargado de cantar el himno, pero por motivos que se desconocen, ya no se supo porqué no fue él el que entonó la canción en esta pelea contra el ruso.

Esta es la segunda pelea que el mexicano pierde y vaya que no fue fácil enfrentar a este peleador, que es mucho más alto y su pegada tuvo más alcance, al final el de Guadalajara no tuvo más remedio que aceptar la derrota y admitir que no había excusas, por lo que pidió la revancha.

De manera textual así opinaron: "Al Canelo lo saló el Carín León", "yo no sé, lo que sé es que por el Carín León perdió el Canelo, le tiró toda la mala onda", "Coincido, solo que al hacer la conversión de un tal Carín León a James Brown y del Canelo a Apollo Creed como que la analogía ya me queda a deber, jaja, abrazo".

De pronto otra parte del público deslindó al cantante de la derrota del boxeador mexicano y esto fue lo que comentaron: “Ay no mam… o es porque esta ves no usó droga”, “pero no vi en qué momento cantó Carín, chale no me pasaron el evento completo”, “fue culpa de la niña por sacarle la lengua a Bivol”.

Otros más dijeron: “Carín León solo es un Cantante, ni al caso los comentarios, felicidades a Carín León lo hizo muy bien”, estas fueron las palabras del público que defendió al cantante que fue culpado de la derrota del boxeador mexicano frente al peleador ruso. Para ver el video haz click aquí.